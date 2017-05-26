Гарет Саутгейт: Было бы глупо не включить Рэшфорда в заявку сборной Англии после столь яркого сезона

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд оказался в рядах национальной команды перед матчами с Шотландией и Францией.

«Было бы глупо не включить Рэшфорда в заявку национальной команды после столь яркого сезона. Мог ли я отпустить его в сборную не старше 21 года? Нет. Да, ему 19 лет, но он провел выдающийся сезон. Совсем скоро Маркус проведет 60-й матч за «Юнайтед». Кто-то должен взяться за него и помочь ему найти верный путь.

Нам было очень важно, чтобы Рэшфорд выступал за первую команду. Доволен его игрой в матчах с командами Германии и Литвы. Особенно это касается тренировок», – приводит слова специалиста ESPN FC.