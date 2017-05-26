«Манчестер Юнайтед» потратит 200 миллионов фунтов на четырех новых игроков

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» планирует подписать до четырех новичков на общую сумму 200 миллионов фунтов, сообщает The Times.

После победы в Лиге Европы в среду главный тренер команды Жозе Моуринью поставил себе две главные задачи на следующий сезон – победа в Лиге чемпионов и первое место в премьер-лиге.

Для решения этих целей португальцу необходимо укрепить состав четырьмя новыми игроками. По данным источника, Моуринью уже сообщил вице-председателю правления клуба Эду Вудворду, что команде нужны защитник, центральный полузащитник форвард, а также, возможно, игрок на позицию девятого номера в связи с тем, что швед Златан Ибрагимович, скорее всего, покинет «Манчестер Юнайтед».

Среди потенциальных новичков команды называются защитник «Бернли» Майкл Кин, который является воспитанником клуба, полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер и полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн.