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Антон Понкрашов: При выборе клуба буду учитывать финансовый фактор

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник УНИКСа и сборной России Антон Понкрашов рассказал, по каким критериям будет выбирать клуб для продолжения карьеры.

«Есть несколько факторов, один из них финансовый, спортсмену надо за небольшой промежуток времени заработать максимальное количество денег.

Немаловажно, чтобы клуб решал серьезные задачи. В конце сезона буду рассматривать предложения и решать. Пока что моими делами занимается агент, а я решил даже не звонить ему и не вмешиваться», – приводит ТАСС слова Понкрашова.

При этом 31-летний игрок готов остаться в УНИКСе, если клуб предложит ему продлить контракт.

В нынешнем сезоне Понкрашов в среднем за игру набирал 8,3 очка, делал 1,8 подбора и 4,0 передачи.

Добавим, что Понкрашов выступает за УНИКС с 2014 года.

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