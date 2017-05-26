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Бэйл и Карвахаль приняли участие в тренировке «Реала»

Источник:  ASКомментарии

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл и защитник Даниэль Карвахаль провели в четверг тренировку в общей группе. Оба игрока продолжают восстановление после травм и рассчитывают набрать форму к финалу Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Напомним, 27-летний Бэйл травмировал икроножную мышцу 12 апреля в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1). Через 11 дней он вышел в стартовом составе в матче примеры с «Барселоной» (2:3), но был заменен уже в первом тайме.

25-летний Карвахаль не играет со 2 мая, когда получил травму бедра в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0).

Финал Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе. Начало матча – 21:45 (мск).

Матч

Ювентус - Реал

Место и дата

03 июня 20:45, Миллениум, Текстовая трансляция

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