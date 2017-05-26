Крис Куниц: Не думаю, что так уж важно, кто забил

Форвард «Питтсбурга» Крис Куниц, ставший автором победного гола в седьмом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Оттавой» (3:2 2OT) подвел итоги игры.

«Не думаю, что так уж важно, кто забил, – приводит слова Куница официальный сайт НХЛ. – Мы просто рады, что матч закончился, мы оказались его победителями и теперь сыграем в финале Кубка Стэнли. Думаю то, что я получил возможность забить, стало результатом работы всех, кто был на льду».

Напомним, 37-летний Куниц стал автором дубля в ворота «Оттавы». Также на его счету одна результативная передача. При этом в 13 предыдущих матчах плей-офф он набрал всего два (0+2) очка.

Теперь «Питтсбург» сыграет в финале Кубка Стэнли с «Нэшвиллом». Первый матч пройдет 29 мая на льду «пингвинов».