Крис Куниц: Не думаю, что так уж важно, кто забил
Форвард «Питтсбурга»
Крис Куниц, ставший автором победного гола в седьмом матче финальной серии
плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Оттавой» (3:2 2OT) подвел
итоги игры.
«Не думаю, что так уж важно, кто забил, – приводит слова Куница официальный сайт НХЛ. – Мы просто рады, что матч закончился, мы оказались его победителями и теперь сыграем в финале Кубка Стэнли. Думаю то, что я получил возможность забить, стало результатом работы всех, кто был на льду».
Напомним, 37-летний Куниц стал автором дубля в ворота «Оттавы». Также на его счету одна результативная передача. При этом в 13 предыдущих матчах плей-офф он набрал всего два (0+2) очка.
Теперь «Питтсбург» сыграет в финале Кубка Стэнли с «Нэшвиллом». Первый матч пройдет 29 мая на льду «пингвинов».
Матч
Питтсбург - Оттава - 3:2 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Куниц (Каллен, Шири), 29:55 (1:0). Стоун (Карлссон, Пажо), 30:15 (1:1). Шульц (Куниц, Кессел), 51:44 (2:1 - бол.). Дзингел (Террис, Карлссон), 54:41 (2:2). Куниц (Кросби, Шульц), 85:09 (3:2).
Место и дата
26 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция