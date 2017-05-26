Ватанен и Линдхольм могут пропустить старт следующего сезона из-за травм

Защитники «Анахайма» Хампус Линдхольм и Сами Ватанен, скорее всего, пропустят старт следующего сезона из-за травм плеча, которые они получили в плей-офф, сообщил генеральный менеджер «уток» Боб Мюррей.

Линдхольму потребуется от четырех до пяти месяцев на восстановление после операции, в то же время восстановление Ватанена займет дольше времени.

25-летний Ватанен получил травму в первом матче команды в плей-офф с «Калгари» и вернулся на лед через одну игру. 23-летний Линдхольм травмировался в четвертой игре в той же серии, но не пропустил ни одного матча.

В нынешнем сезоне на счету Ватанена 24 (3+21) очка в 71 матче регулярного чемпионата и 6 (1+5) очков в 12 матчах плей-офф.

Линдхольм набрал 20 (6+14) очков в 66 матчах регулярного чемпионата и 4 (1+3) очка в 17 матчах плей-офф.

Добавим, что сезон для «Анахайма» завершился в понедельник после поражения от «Нэшвилла» (3:6) в шестом матче финальной серии Восточной конференции.