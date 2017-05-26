M-1 Challenge 78. Дивнич и Исмагулов уложились в весовую категорию
Предлагаем вашему вниманию результаты церемонии взвешивания перед международным турниром по смешанным единоборствам M-1 Challenge 78, который пройдет 26 мая в Оренбурге.
(До 61,3 кг), Селем Евлоев (Республика Ингушетия), 61,3 кг - Алексей Дубровный (Цеста), 61,0 кг
(До 65,8 кг), Олег Михайлов (Украина), 62,2 кг - Виталий Твердохлебов (Цеста), 65,7 кг
(До 72 кг), Рубенилтон «Rubinho» Перейра (Бразилия), 71,8 кг - Орозбек «NOMAD» Марипов (Жаш Куч), 71,7 кг
(До 72 кг), Рикардо Франко (Англия), 71,6 кг - Роман Богатов (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 71,6 кг
(До 56,7 кг), Бин Сон Ле (Швеция), 56,7 кг - Александр Доскальчук (Украина), 56,5 кг
(До 56,7 кг), Фабрисио «Bill» Саррафф (Бразилия), 57,9 кг - Вадим Малыгин (MMA-Север), 56,6 кг
(До 77,1 кг), Кит «The One» Джонсон (США), 77,3 кг - Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК), 76,9 кг
(До 84 кг), Кайо «Hellboy» Магальяэш (Бразилия), 84 кг - Дмитрий Войтов (Академия MMA, Республика Беларусь), 84 кг
(До 93 кг), Алан Биспо Де Сантана (Португалия), 92,2 кг - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 92,7 кг
Бой
за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе
Максим Дивнич (Москва), 70,2 кг - Дамир Исмагулов (Новый Поток и клуб Боец), 70,2 кг