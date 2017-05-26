ACB 59. Кушагов победил Невеса по очкам и другие результаты турнира
Предлагаем вам ознакомиться с результатами турнира ACB 59.
Бой вечера
17. (77.1) Хусейн Кушагов (Россия) победил Роберто «Facada» Невеса (Бразилия) решением судей
Основной кард
16. (83.9) Байсангур Вахитов (Россия) победил Игоря Литошика (Беларусь) КО, 1:25, раунд 1
15. (70.3) Юсуп Умаров (Россия) победил Александро Алвеса (Бразилия) КО, 1:30, раунд 1
14. (93+) Расул Сайтхожаев (Россия) победил Ханифа Мирзамагомедова (Россия) решением судей
13. (70.3) Дауд Шайхаев (Россия) победил Майкла Бобнера (Швейцария) удушающим приемом, 0:38, раунд 2
12. (70.3) Сухроб Давлатов (Россия) победил Абдул-Рахман «Ot dushy paren» Махажиев (Россия) удушающим приемом, 1:11, раунд 1
11. (65.8) Алихан Сулейманов (Россия) победил Алихона «Akosh» Хасанова (Узбекистан) решением судей
10. (65.8) Сайфулла Джабраилов (Россия) победил Каната Келдибекова (Киргизия) решением судей
9. (70.3) Абдисалам Кубаныч (Киргизия) победил Усмана Бисултанова (Россия) ТКО, 4:45, раунд 2
8. (77.1) Максим Коновалов (Казахстан) победил Висхана Амирханова (Россия) решением судей
7. (83.9) Рустам Гаджиев (Россия) победил Тимура Шидова (Россия) болевым приемом на ногу, 2:31, раунд 1
6. (61.2) Алисхан Чадаев (Россия) победил Айдарбека Кабылова (Киргизия) решением судей
5. (56.7) Шамиль Ахмаев (Россия) победил Руслана Мавлюдова (Россия) удушающим приемом, 1:47, раунд 1
4. (65.8) Адам Гагиев (Россия) победил Эльдара Шопагова (Россия) решением судей
3. (83.9) Ильяс Якубов (Россия) победил Александра Козубенко (Россия) болевым приемом на руку, 2:19, раунд 1
2. (61.2) Аслан Шогов (Россия) победил Багавдина Саидова (Россия) удушающим приемом, 2:13, раунд 2
1. (70.3) Гаджимурад Олоханов (Россия) победил Мухаммада Пашаева (Россия) удушающим приемом, 3:59, раунд 2