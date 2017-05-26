Майк Салливан: «Оттава» не случайно дошла до финала конференции

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан подвел итоги финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Оттавой», которая завершилась победой «пингвинов» во втором овертайме седьмого матча.

«Это была трудная серия, и мы знали, что она такой и будет, – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ. – «Оттава» действительно хорошая команда. Они дошли до этого раунда неслучайно. Играть против них – очень сложно.

Я горжусь своей командой за стойкость, которую она демонстрировала на протяжении всей серии», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Напомним, победу «Питтсбургу» в седьмом матче принес форвард Крис Куниц, забивший на 86-й минуте игры. При этом в 13 предыдущих матчах плей-офф 37-летний канадец набрал всего два (0+2) очка.

Теперь «Питтсбург» сыграет в финале Кубка Стэнли с «Нэшвиллом». Первый матч пройдет 29 мая на льду «пингвинов».