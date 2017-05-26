Майк Салливан: «Оттава» не случайно дошла до финала конференции
Главный тренер «Питтсбурга»
Майк Салливан подвел итоги финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с
«Оттавой», которая завершилась победой «пингвинов» во втором овертайме седьмого
матча.
«Это была трудная серия, и мы знали, что она такой и будет, – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ. – «Оттава» действительно хорошая команда. Они дошли до этого раунда неслучайно. Играть против них – очень сложно.
Я горжусь своей командой за стойкость, которую она демонстрировала на протяжении всей серии», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.
Напомним, победу «Питтсбургу» в седьмом матче принес форвард Крис Куниц, забивший на 86-й минуте игры. При этом в 13 предыдущих матчах плей-офф 37-летний канадец набрал всего два (0+2) очка.
Теперь «Питтсбург» сыграет в финале Кубка Стэнли с «Нэшвиллом». Первый матч пройдет 29 мая на льду «пингвинов».
Матч
Питтсбург - Оттава - 3:2 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Куниц (Каллен, Шири), 29:55 (1:0). Стоун (Карлссон, Пажо), 30:15 (1:1). Шульц (Куниц, Кессел), 51:44 (2:1 - бол.). Дзингел (Террис, Карлссон), 54:41 (2:2). Куниц (Кросби, Шульц), 85:09 (3:2).
Место и дата
26 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция