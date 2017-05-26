M-1 Challenge 79. Драган Пешич сразится против Хамзата Далгиева

1 июня на грандиозном международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79, который пройдет в Спортивном комплексе «Юбилейный», состоится бой между двукратным чемпионом мира по кикбоксингу в разделе K-1 Драганом «Little Wonder» Пешичем (Сербия, 13-7) и Хамзатом Далгиевым (Республика Ингушетия, 8-1).

«Обладатель приза за самый кровавый бой в истории турниров FFC» - и такой титул есть в богатой коллекции сербского бойца Драгана Пешича. Он из той породы бойцов, которые что называется, могут «сделать шоу» - колоритная внешность, харизматичное поведение, стремление вести бой нестандартно и ярко. Все это сделало его желанным участником в ведущих европейских промоушенах. Ни один из его 20 профессиональных боев не дошел до решения – выигрывает или проигрывает Драган, но бьется он всегда с открытым забралом, а именно таких бойцов и обожают зрители.

Хамзат Далгиев не смог выступить на турнире M-1 Challenge 76 из-за проблем со здоровьем, которые помешали сгонке веса. Ему был предложен бой на турнире в Санкт-Петербурге и Хамзат вместе с командой готовятся к предстоящему поединку. За его плечами отличный победный стрик из восьми поединков подряд, который он намерен продолжать и дальше.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 84 кг), Брэндон Хэлси (США), 9-2 - Александр «Шторм» Шлеменко (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 55-9

(До 77,1 кг), Арда Адас (Германия), 7-2 - Сергей Романов (Сечь PRO), 11-1



(До 70,3 кг), Мичел «Sassarito» Сильва (Бразилия), 18-5-1 - Алексей Махно (Industrials Team), 13-5



(До 84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1 - Олег Оленичев (Ратиборец), 8-4



(До 65,8 кг), Драган «Little Wonder» Пешич (Сербия), 13-7 - Хамзат Далгиев (Республика Ингушетия), 8-1



(До 61,3 кг), Джош «The Finisher» Реттингхаус (США), 14-4 - Бахтияр «Baha» Тойчубаев (Жаш Куч), 6-0



(До 77,1 кг), Деян Стефаноски (Македония), 5-1 - Данила Приказа (Fightspirit), 6-1-1



(Свыше 93 кг), Юрий Проценко (Украина), 8-3 - Антон Вязигин (Спарта), 7-1



(До 61,3 кг), Вон Джун Джанг (Южная Корея), 4-1 - Баир Штепин (Барс), 3-2



(До 93 кг), Гига Кухалашвили (Стрела Promotion), 5-3 - Дмитрий Тебекин (Сечь PRO), 5-2





