M-1 Challenge 79. Драган Пешич сразится против Хамзата Далгиева
1 июня на грандиозном международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79, который пройдет в Спортивном комплексе «Юбилейный», состоится бой между двукратным чемпионом мира по кикбоксингу в разделе K-1 Драганом «Little Wonder» Пешичем (Сербия, 13-7) и Хамзатом Далгиевым (Республика Ингушетия, 8-1).
«Обладатель приза за самый кровавый бой в истории турниров FFC» - и такой титул есть в богатой коллекции сербского бойца Драгана Пешича. Он из той породы бойцов, которые что называется, могут «сделать шоу» - колоритная внешность, харизматичное поведение, стремление вести бой нестандартно и ярко. Все это сделало его желанным участником в ведущих европейских промоушенах. Ни один из его 20 профессиональных боев не дошел до решения – выигрывает или проигрывает Драган, но бьется он всегда с открытым забралом, а именно таких бойцов и обожают зрители.
Хамзат Далгиев не смог выступить на турнире M-1 Challenge 76 из-за проблем со здоровьем, которые помешали сгонке веса. Ему был предложен бой на турнире в Санкт-Петербурге и Хамзат вместе с командой готовятся к предстоящему поединку. За его плечами отличный победный стрик из восьми поединков подряд, который он намерен продолжать и дальше.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
(До 84 кг), Брэндон Хэлси (США), 9-2 - Александр «Шторм» Шлеменко (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 55-9
(До
77,1 кг), Арда Адас (Германия), 7-2 - Сергей
Романов (Сечь PRO), 11-1
(До
70,3 кг), Мичел «Sassarito» Сильва (Бразилия),
18-5-1 - Алексей Махно (Industrials Team), 13-5
(До
84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1
- Олег Оленичев (Ратиборец), 8-4
(До
65,8 кг), Драган «Little Wonder» Пешич (Сербия),
13-7 - Хамзат Далгиев (Республика Ингушетия),
8-1
(До
61,3 кг), Джош «The Finisher» Реттингхаус (США),
14-4 - Бахтияр «Baha» Тойчубаев (Жаш Куч),
6-0
(До
77,1 кг), Деян Стефаноски (Македония), 5-1 -
Данила Приказа (Fightspirit), 6-1-1
(Свыше
93 кг), Юрий Проценко (Украина), 8-3 - Антон
Вязигин (Спарта), 7-1
(До
61,3 кг), Вон Джун Джанг (Южная Корея), 4-1 -
Баир Штепин (Барс), 3-2
(До
93 кг), Гига Кухалашвили (Стрела Promotion),
5-3 - Дмитрий Тебекин (Сечь PRO), 5-2