UFC подписал контракт с одним из лучших кикбоксеров мира

Промоутерская компания UFC подписала контракт с одним из лучших кикбоксеров мира 33-летним Гоханом Саки.

Спортсмен дебютирует в UFC уже в этом году.

Гохан Саки является бывшим чемпионом организации Glory в полутяжелом весе. За свою карьеру в кикбоксинге он одержал 83 победы (59 - нокаутами) и потерпел 12 поражений.

Гохан выразил желание выступить на турнире UFC Fight Night 115, который состоится в сентябре в Роттердаме.

Также добавим, что Саки уже имеет опыт выступления в ММА. В 2004 году он проиграл техническим нокаутом Джеймсу Зикичу.