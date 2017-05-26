Ильгиз Фахриев: Если вернуть Бердыева в «Рубин», 100 % результат будет
Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев высказался о возможном возвращении в Казань Курбана Бердыева, ныне занимающего должность вице-президента «Ростова».
- Как вы
считаете, стоит ли вернуть Курбана Бердыева в команду? Даст это результат?
Результат будет - это 100 процентов. В самом начале нашей работы, полтора года назад, предлагал вернуть Бердыева в «Рубин». Однако нужно иметь ввиду также то, что в нашем футболе появилось целое поколение молодых тренеров, которые не уступают Бердыеву, это нужно понимать. Например, Виктор Гончаренко, который сейчас вывел ЦСКА в Лигу чемпионов, - цитирует Фахриева «БИЗНЕС Online».
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