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Ильгиз Фахриев: Если вернуть Бердыева в «Рубин», 100 % результат будет

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев высказался о возможном возвращении в Казань Курбана Бердыева, ныне занимающего должность вице-президента «Ростова».

- Как вы считаете, стоит ли вернуть Курбана Бердыева в команду? Даст это результат?
Результат будет - это 100 процентов. В самом начале нашей работы, полтора года назад, предлагал вернуть Бердыева в «Рубин». Однако нужно иметь ввиду также то, что в нашем футболе появилось целое поколение молодых тренеров, которые не уступают Бердыеву, это нужно понимать. Например, Виктор Гончаренко, который сейчас вывел ЦСКА в Лигу чемпионов, - цитирует Фахриева «БИЗНЕС Online».

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