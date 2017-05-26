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Антипин подписал контракт с «Баффало»

Источник:  ХК «Баффало Сэйбрз»Комментарии

«Баффало» объявил о подписании однолетнего контракта с защитником Виктором Антипиным.

«Виктор – всесторонний защитник, который играл на профессиональном уровне, – сказал генеральный менеджер «клинков» Джейсон Боттерилл. – Его мобильность и умение владеть шайбой идеально подходят тем критериям, которым, мы надеемся, будет соответствовать наша оборонительная линия в следующем сезоне».

Напомним, Антипин является воспитанником магнитогорского «Металлурга». В основе «Магнитки» он дебютировал в сезоне 2010/2011. Всего он провел в КХЛ 345 матчей и набрал 135 (53+82) очков.

Самым результативным для защитника стал минувший сезон, в котором он набрал 24 (6+18) очка в 59 матчах регулярного чемпионата и 11 (7+4) очков в 18 матчах плей-офф.

Вместе с «Металлургом» Антипин стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Добавим, что в составе сборной России Антипин выступал на трех последних чемпионатах мира, на которых выиграл одно серебро (2015) и две бронзы (2016, 2017).

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