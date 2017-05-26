Россиянин Смоляков сразится против поляка Вечорека на турнире UFC 214 в Анахайме

Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Дмитрий Смоляков выступит на турнире UFC 214, который пройдет 30 июля в Анахайме. Его соперником станет поляк Адам Вечорек.

Главным поединков шоу станет противостояние Даниэля Кормье и Джона Джонса.

Напомним, что Смоляков за свою карьеру провел десять поединков, в которых одержал восемь побед и потерпел два поражения.

Последние два боя он провел в UFC и проиграл. Очередное поражение приведет к тому, что Дмитрия уволят из UFC.

Вечорек за свою карьеру одержал восемь побед и один раз проиграл. Бой против Смолякова будет для него дебютным в UFC.