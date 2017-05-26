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Дмитрий Сибирцев: Пока сил было много, «Енисей» летел вперед

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Директор «Московского Театра «Новая Опера» им. Е.В.Колобова» Дмитрий Сибирцев поделился мнением о победе «Енисея» над «Арсеналом» (2:1) в первом стыковом матче.

- Хороший матч получился. Сегодня «Енисей» показывал действительно очень активную игру, а пока сил было много, вообще летел вперед. Когда во втором тайме эмоциональный запал красноярцев прошел и «Арсенал» взял игру под свой контроль, я был почти уверен, что минимум ничью опытные «канониры» точно увезут. Но всплеск «Енисея» в конце матча только добавляет интриги на ответную встречу. Я очень рад, что она, интрига, сохраняется до второго матча. Будем смотреть его и, я думаю, получим большое удовольствие, тем более в Туле и поле очень приличное, и атмосфера всегда хорошая, - цитирует Сибирцева «Евро-футбол.ру».

Ответная встреча пройдет в Туле 28 мая. 

Матч

Енисей - Арсенал - 2:1 (1:0)

Голы

Александров 11 (1:0 - автогол). Комбаров 72 (1:1). Малоян 90 (2:1).

Состав

Енисей: Опарин, Кичин, Васильев, Чичерин, Иванов, Ланин, Семакин, Алиев, Камеш (Чернов, 83), Саркисов (Малоян, 79), Самодин (Козлов, 77)

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава, Боурчану, Думбия, Максимов, Берхамов (Горбатенко, 46), Александров, Шевченко

Предупреждения:

Чичерин, 31 - Григалава, 39; Думбия, 65

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

25 мая 15:30, Центральный, Текстовая трансляция

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