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Борис Боровский: К концу года Шарапова будет в десятке рейтинга

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Теннисный комментатор Борис Боровский высказался о выступлении пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» Марии Шараповой после 15-месячной дисквалификации.

«Она не так давно побеждала на кортах «Ролан Гаррос» и вполне имела право думать, что ей дадут приглашение. Настроение у нее сейчас, скорее всего, не идеальное. Зато наверняка прибавилось спортивной злости, которая тоже может кое-что компенсировать.

У Маши есть способность собираться в самые необходимые моменты. Я считаю, что она с честью вышла из этого очень тяжелого для нее положения, в котором оказалась незаслуженно.

Я уверен, что она очень быстро войдет в форму и к концу года будет в десятке рейтинга. У нее не такой уж и серьезный возраст. Серене и Винус Уильямс 35 и 36 лет, и они блещут на корте», – приводит «Собеседник.ру» слова Боровского.

Напомним, сейчас Шарапова занимает 173-е место в рейтинге WTA.

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