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Росси получил легкие травмы в результате падения на тренировке

Источник:  RT на русскомКомментарии

Шестикратный чемпион MotoGP Валентино Росси получил в четверг травму в результате падения во время тренировки по мотокроссу, сообщает «RT на русском». 38-летний гонщик «Ямахи» был доставлен в больницу города Римини.

Травмы оказались несерьезными: Росси удалось избежать переломов. Врачи диагностировали у итальянца легкие травмы груди и живота.

Отметим, что после пяти этапов сезона Росси занимает третье место в личном зачете пилотов. На его счету два вторых места в Аргентине и США, а также третье место в Катаре.

Добавим, что Росси выигрывал чемпионат MotoGP с 2002 по 2005 годы, а также в 2008 и 2009 годах. Предыдущие три сезона он неизменно заканчивал на втором месте.

Шестой этап Гран-при Италии пройдет 4 июня в Мюджелло.

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