В Испании начали продавать гробы с логотипами «Реала» и «Барселоны»
Одно из бюро ритуальных услуг Испании сообщило о начале продаж гробов с логотипами футбольных клубов «Реал» и «Барселона», сообщает «Lenta.ru».
Гроб для болельщиков команды из Мадрида украшен изображением фасада домашнего стадиона «сливочных» «Сантьяго Бернабеу». Гроб для поклонников «Барсы» декорирован логотипом и названием клуба.
Стоимость изделий не уточняется.
Напомним, «Реал» выиграл завершившийся чемпионат Испании, каталонцы стали вторыми. 3 июня «Колоревский клуб» сыграет с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.
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