В Испании начали продавать гробы с логотипами «Реала» и «Барселоны»

Андреа Бардзальи: В любом матче может произойти все, что угодно. Игра с «Реалом» – не исключение

Защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи дал комментарий в преддверии матча с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.