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Акинфеев не полетит сегодня в Австрию и задержится в Москве

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не полетит со сборной России на сбор в Австрию, сообщает официальный твиттер национальной команды.

«Акинфеев на несколько дней задержится в Москве для проведения доппроцедур», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Акинфеева беспокоит пятка.

Добавим, что еще один вызванный на сбор голкипер – Владимир Габулов из «Арсенала» – также пока отсутствует в расположении сборной, так как в составе команды проводит стыковые матчи за право остаться в премьер-лиге.

Таким образом, в Нойштифте начнут тренироваться два вратаря – Маринато Гилерме («Локомотив») и Александр Беленов («Уфа»).

Сбор в Австрии продлится с 26 мая по 3 июня, после чего команда отправится в Будапешт на товарищеский матч с Венгрией.

С 6 по 8 июня сборная России будет тренироваться в Москве перед товарищеским матчем с Чили.

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