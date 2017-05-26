Россиянка Албу сразится с американкой Керран на турнире UFC 214

Российская девушка боец MMA Александра Албу выступит на турнире UFC 214, который пройдет в Анахайме 30 июля.

Ее соперницей станет американка Кейлин Керран. В рамках этого же турнира выступит россиянин Дмитрий Смоляков, а главным поединком шоу станет противостояние Даниэля Кормье и Джона Джонса.

Напомним, что Албу за свою карьеру провела всего два поединка, один из которых в UFC. В обоих противостояниях россиянка одерживала победы.

Керран является главной неудачницей своего дивизиона UFC. За свою карьеру она выиграла четыре поединка и потерпела четыре поражения. В UFC в пяти поединках она лишь один раз выиграла.