Максим Дивнич: У Исмагулова в Оренбурге сильная поддержка, это чувствуется, но тем слаще будет моя победа
Перед боем за пояс чемпиона мира в легком весе на турнире М-1 Challenge 78 в Оренбурге Максим Дивнич рассказал о подготовке к поединку, об умении настраиваться на бой, о поддержке болельщиков и об отношении к своему будущем оппоненту - Дамиру Исмагулову.
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Максим, в мае 2015 года именно в Оренбурге
ты потерпел первое поражение в
профессиональной карьере и потерял
пояс чемпиона M-1 Challenge в легком весе.
Спустя два года у тебя есть возможность
вернуть утраченное. Каков настрой?
- Настрой только на победу. Я около восьми лет в профессиональном спорте, все эти годы – это и есть моя подготовка к чемпионским боям. Я готов. Да, я бьюсь за титул второй раз. В 2015 году уступил пояс, но сейчас снова поднялся на вершину, и M-1 Global предоставила мне право оспаривать чемпионский титул. Победа для меня – это оплот моего труда, это мотивация, стремление быть лучшим.
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У твоего противника Дамира внушительная
армия поддержки, он будет выступать на
родной земле. Кто поддерживает тебя,
помогает готовиться?
- Да, у Дамира здесь сильная поддержка, это чувствуется, но тем слаще будет моя победа. Мне помогает очень много людей, за что я им от души благодарен – за каждое сообщение, сказанные слова. Меня поддерживают и в Осетии, и Дагестане, и на Донбассе, даже в Оренбурге. Например, на церемонию взвешивания местные ребята специально приехали пообщаться со мной, сфотографироваться. И это важно. Я чувствую эту энергию от людей, которые верят в меня. Это дает еще больше сил.
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Как ты настраиваешься перед боем? Есть
ли у тебя какие-то особенные способы?
- Бои – это моя стихия, моя жизнь, мой кайф. Получаю удовольствие от всего происходящего. Я боец и всегда смотрю на жизнь позитивно, стараюсь во всем находить плюсы. Жаловаться на сложности – не в моих правилах. Все тяготы и лишения воспринимаю как силу. Это то, что делает меня еще совершеннее.