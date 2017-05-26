Максим Дивнич: У Исмагулова в Оренбурге сильная поддержка, это чувствуется, но тем слаще будет моя победа

Перед боем за пояс чемпиона мира в легком весе на турнире М-1 Challenge 78 в Оренбурге Максим Дивнич рассказал о подготовке к поединку, об умении настраиваться на бой, о поддержке болельщиков и об отношении к своему будущем оппоненту - Дамиру Исмагулову.

- Максим, в мае 2015 года именно в Оренбурге ты потерпел первое поражение в профессиональной карьере и потерял пояс чемпиона M-1 Challenge в легком весе. Спустя два года у тебя есть возможность вернуть утраченное. Каков настрой?

- Настрой только на победу. Я около восьми лет в профессиональном спорте, все эти годы – это и есть моя подготовка к чемпионским боям. Я готов. Да, я бьюсь за титул второй раз. В 2015 году уступил пояс, но сейчас снова поднялся на вершину, и M-1 Global предоставила мне право оспаривать чемпионский титул. Победа для меня – это оплот моего труда, это мотивация, стремление быть лучшим.

- У твоего противника Дамира внушительная армия поддержки, он будет выступать на родной земле. Кто поддерживает тебя, помогает готовиться?

- Да, у Дамира здесь сильная поддержка, это чувствуется, но тем слаще будет моя победа. Мне помогает очень много людей, за что я им от души благодарен – за каждое сообщение, сказанные слова. Меня поддерживают и в Осетии, и Дагестане, и на Донбассе, даже в Оренбурге. Например, на церемонию взвешивания местные ребята специально приехали пообщаться со мной, сфотографироваться. И это важно. Я чувствую эту энергию от людей, которые верят в меня. Это дает еще больше сил.

- Как ты настраиваешься перед боем? Есть ли у тебя какие-то особенные способы?

- Бои – это моя стихия, моя жизнь, мой кайф. Получаю удовольствие от всего происходящего. Я боец и всегда смотрю на жизнь позитивно, стараюсь во всем находить плюсы. Жаловаться на сложности – не в моих правилах. Все тяготы и лишения воспринимаю как силу. Это то, что делает меня еще совершеннее.