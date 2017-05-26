Дамир Исмагулов: Мне надоело быть просто одним из бойцов, я хочу стать чемпионом

О самой длинной подготовке к бою, почему на родной земле выступать сложнее и что значит чемпионский титул – накануне поединка на M-1 Challenge 78 в Оренбурге рассказал один из участников главного боя - Дамир Исмагулов.

- Дамир, на M-1 Challenge 74 в Санкт-Петербурге ты практически потребовал организаторов устроить тебе титульный бой. Тебе дали такую возможность, причем на родной земле. Каков твой настрой теперь?

- Да, я уже два раза просил устроить мне титульный бой. Мне его обещали, но каждый раз что-то срывалось: то чемпион хотел драться с другим противником, то еще какие-то обстоятельства. Поэтому я поставил организацию перед фактом – просто мне больше не с кем драться. Со всеми, с кем мог, уже подрался. Поэтому по сути выбора у организации не было, кого ставить на титульный бой. Завтра будет интересно.

- Очень много людей тебя поддерживает – и Федерация ММА в Оренбурге, и «Новый поток», и Александр Шлеменко. Большое давление и многие ожидают только победу. Как ты себя ощущаешь?

- Хорошо, что получилось выступать здесь в Оренбурге, на родной земле. Но, честно говоря, именно этот факт в то же время и давит на меня. Уйти проигравшим дома, где за тебя болеют, где только и собрались люди, чтобы посмотреть на твой бой, – это будет печально. Но, с другой стороны, понимаю, что я первый оренбургский спортсмен, который будет драться за пояс. И для меня это честь – представлять Оренбургскую область. У меня есть такая уникальная возможность – забрать пояс. Для молодых, начинающих спортсменов это послужит мотивацией.

- Что для тебя значит чемпионский титул?

- Я уже проходил все: у меня были и горечи поражений, и радости побед – все это я уже ощущал. Нас много в этом весе, мы можем драться до бесконечности друг с другом, но чемпион – это чемпион, а все остальные – это просто бойцы, которые принимают участие. Мне надоело быть одним из таких бойцов, я хочу стать чемпионом.