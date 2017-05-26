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Тотти устроил прощальный ужин для игроков «Ромы»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Капитан «Ромы» Франческо Тотти устроил прощальный ужин для партнеров по команде по случаю завершения выступления за клуб, сообщает «Газета.Ru».

На ужине присутствовали только игроки «Ромы», никого из руководства и тренерского штаба команды Тотти не пригласил.

В воскресенье в матче 38-го тура серии A с «Дженоа» 40-летний итальянец в последний раз сыграет за «Рому». При этом Тотти не подтверждает, что завершает карьеру.

Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в «Майами», а накануне появилась информация, что у Тотти есть предложение от итальянского клуба серии A.

Напомним, Тотти дебютировал в «Роме» 28 марта 1993 года в матче с «Брешией». За 25 лет в составе «джаллоросси» он провел 785 матчей и забил 307 голов.

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