Тотти устроил прощальный ужин для игроков «Ромы»
Капитан «Ромы»
Франческо Тотти устроил прощальный ужин для партнеров по команде по случаю
завершения выступления за клуб, сообщает «Газета.Ru».
На ужине присутствовали только игроки «Ромы», никого из руководства и тренерского штаба команды Тотти не пригласил.
Grazie ragazzi! 😀⚽️ pic.twitter.com/KK1Ybs2oXw— Francesco Totti (@Totti) 25 мая 2017 г.
В воскресенье в матче 38-го тура серии A с «Дженоа» 40-летний итальянец в последний раз сыграет за «Рому». При этом Тотти не подтверждает, что завершает карьеру.
Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в «Майами», а накануне появилась информация, что у Тотти есть предложение от итальянского клуба серии A.
Напомним, Тотти дебютировал в «Роме» 28 марта 1993 года в матче с «Брешией». За 25 лет в составе «джаллоросси» он провел 785 матчей и забил 307 голов.