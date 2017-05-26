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Новая Зеландия объявила состав на Кубок конфедераций-2017

Источник:  Twitter.comКомментарии

Сборная Новой Зеландии назвала игроков, которые примут участие в Кубке Конфедераций-2017.

Вратари: Стефан Маринович («Унтерхахинг», Германия), Глен Мосс («Ньюкасл Джетс»), Тамати Уильямс («Валвейк», Нидерланды);

Защитники: Сэм Бротертон («Сандерленд», Англия), Деклан Уинн («Ванкувер Уайткэпс», MLS), Темис Цимопулос («Янина», Греция), Майкл Бокселл («Суперспорт Юнайтед», ЮАР), Дэйн Ингэм («Брисбен Роар»), Томас Дойл, Эндрю Дуранте (оба – «Веллингтон Финикс»), Кип Колви («Сан-Хосе Эртквейкс», MLS), Томми Смит («Ипсвич», Англия), Сторм Ру («Централ Кост Маринерс»);

Полузащитники: Билл Туилома («Марсель», Франция), Майкл Макглинчи, Алекс Руфер (оба – «Веллингтон Финикс»), Марко Рохас («Мельбурн Виктори»), Райан Томас («Зволле», Нидерланды), Клэйтон Льюис («Окленд Сити»);

Нападающие: Коста Барбарусес («Веллингтон Финикс»), Крис Вуд («Лидс», Англия), Шэйн Смельц («Борнео», Индия), Монти Паттерсон («Ипсвич», Англия).

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.   

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