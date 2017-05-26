СКА намерен предложить контракт Евгению Кузнецову
СКА рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «Вашингтона» Евгением Кузнецовым, сообщают «Известия».
Питерский клуб намерен предложить 25-летнему форварду перейти в свои ряды на ближайший сезон, чтобы усилить сборную России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
По данным «Известий», с Кузнецовым уже были проведены предварительные переговоры в Кельне во время прошедшего чемпионата мира.
Напомним, в прошлом месяце руководство НХЛ объявило, что при формировании календаря регулярного чемпионата сезона-2017/18 не будет предусмотрен перерыв на Олимпиаду в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля будущего года.
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