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СКА намерен предложить контракт Евгению Кузнецову

Источник:  ИзвестияКомментарии

СКА рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «Вашингтона» Евгением Кузнецовым, сообщают «Известия».

Питерский клуб намерен предложить 25-летнему форварду перейти в свои ряды на ближайший сезон, чтобы усилить сборную России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

По данным «Известий», с Кузнецовым уже были проведены предварительные переговоры в Кельне во время прошедшего чемпионата мира.

Напомним, в прошлом месяце руководство НХЛ объявило, что при формировании календаря регулярного чемпионата сезона-2017/18 не будет предусмотрен перерыв на Олимпиаду в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля будущего года. 

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