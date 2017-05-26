Крэйг Андерсон: Мы все отдали, нам нечего стыдиться
Голкипер «Оттавы»
Крэйг Андерсон подвел итоги финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с
«Питтсбургом» (3-4).
В четверг «сенаторы» проиграли в седьмом матче серии, который завершился во втором овертайме.
«Не хочется в это верить. Нет ощущения, что это произошло, но так оно и есть, – приводит слова Андерсона официальный сайт НХЛ. – Мы все отдали, нам нечего стыдиться. У нас не осталось сил, просто карты легли не в нашу пользу».
В решающем матче 36-летний американец отразил 39 бросков. Всего в нынешнем розыгрыше плей-офф на его счету 11 побед в 19 матчах, 92,2 процента отраженных бросков и 2,34 пропущенных гола в среднем за игру.
Матч
Питтсбург - Оттава - 3:2 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Куниц (Каллен, Шири), 29:55 (1:0). Стоун (Карлссон, Пажо), 30:15 (1:1). Шульц (Куниц, Кессел), 51:44 (2:1 - бол.). Дзингел (Террис, Карлссон), 54:41 (2:2). Куниц (Кросби, Шульц), 85:09 (3:2).
Место и дата
26 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция