Крэйг Андерсон: Мы все отдали, нам нечего стыдиться

Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон подвел итоги финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (3-4).

В четверг «сенаторы» проиграли в седьмом матче серии, который завершился во втором овертайме.

«Не хочется в это верить. Нет ощущения, что это произошло, но так оно и есть, – приводит слова Андерсона официальный сайт НХЛ. – Мы все отдали, нам нечего стыдиться. У нас не осталось сил, просто карты легли не в нашу пользу».

В решающем матче 36-летний американец отразил 39 бросков. Всего в нынешнем розыгрыше плей-офф на его счету 11 побед в 19 матчах, 92,2 процента отраженных бросков и 2,34 пропущенных гола в среднем за игру.