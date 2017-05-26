Стивен Джеррард: Если бы Клопп пришел в «Ливерпуль» раньше, у меня было бы больше трофеев

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил, что выиграл бы больше трофеев с «красными», если бы немец Юрген Клопп возглавил команду раньше.

«Я осматривался, и меня переполняло странное чувство, – сказал Джеррард после выставочного матча с «Сиднеем». – Я размышлял, что было бы, если бы Юрген Клопп пришел в клуб немного раньше.

Нет сомнений в том, что если бы он пришел на три-четыре года раньше, я поучаствовал бы в больших победах для «Ливерпуля». Все дело в его ауре и в том, как он ведет себя с вами, как он воздействует на ваши чувства.

Я приехал, чтобы сыграть в выставочном матче, а по ходу игры сложилось впечатление, что это финал чемпионата мира. Это то, что он дает игрокам.

«Ливерпулю» повезло, что он есть у нас. Надеюсь, летом мы станем еще сильнее».

Напомним, в нынешнем сезоне «Ливерпуль» занял четвертое место в премьер-лиге и получил право сыграть в Лиге чемпионов.

Добавим, что Джеррард выступал за «красных» с 1998 по 2015 годы.