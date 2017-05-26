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Кирилл Фастовский: «Сибирь» выручила очень большую сумму от перехода Шалунова, Шумакова и Окулова

Источник:  ИзвестияКомментарии

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что позволяет клубу держаться на плаву.

- Насколько достоверна информация о 410 млн рублей, якобы полученных «Сибирью» после перехода в ЦСКА тройки нападающих Максима Шалунова, Андрея Шумакова и Константина Окулова?

- Будет некорректно называть цифры, но могу сказать, что «Сибирью» была выручена очень большая сумма, которая существенно помогла в закрытии дефицита бюджета прошлого сезона.

- В этой связи для вас есть перспектива окончательно стать «клубом-донором» и забыть о выходе в финал Восточной конференции, как уже было в Кубке Гагарина-2015 при Андрее Скабелке?

- А мы и тогда были «клубом-донором». В сезон, когда мы вышли в финал конференции, «Сибирь» точно так же расставалась с ключевыми игроками, уходившими в более богатые клубы. Все эти годы мы продавали хоккеистов - бывало, их забирали у нас целыми пятерками. Тем не менее мы научились восполнять потери и добиваться результата. И так будет продолжаться дальше. Случай с уходом в ЦСКА Шалунова, Шумакова и Окулова - не самый страшный в нашей новейшей истории.

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