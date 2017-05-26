Кирилл Фастовский: «Сибирь» выручила очень большую сумму от перехода Шалунова, Шумакова и Окулова
Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что позволяет клубу держаться на плаву.
- Насколько достоверна информация о 410 млн рублей, якобы полученных «Сибирью» после перехода в ЦСКА тройки нападающих Максима Шалунова, Андрея Шумакова и Константина Окулова?
- Будет
некорректно называть цифры, но могу сказать, что «Сибирью» была выручена очень
большая сумма, которая существенно помогла в закрытии дефицита бюджета прошлого
сезона.
- В этой
связи для вас есть перспектива окончательно стать «клубом-донором» и забыть о
выходе в финал Восточной конференции, как уже было в Кубке Гагарина-2015 при
Андрее Скабелке?
- А мы и
тогда были «клубом-донором». В сезон, когда мы вышли в финал конференции,
«Сибирь» точно так же расставалась с ключевыми игроками, уходившими в более
богатые клубы. Все эти годы мы продавали хоккеистов - бывало, их забирали у нас
целыми пятерками. Тем не менее мы научились восполнять потери и добиваться
результата. И так будет продолжаться дальше. Случай с уходом в ЦСКА Шалунова,
Шумакова и Окулова - не самый страшный в нашей новейшей истории.