Георги Пеев: «Спартак» заслужил чемпионство
Бывший игрок «Амкара», а ныне футбольный агент Георги Пеев поделился мнением о прошедшем чемпионате России.
- Следите за тем, что происходит в чемпионате России?
- Конечно. Считаю, что в первый месяц после зимней паузы лучше всего выступал «Урал» - екатеринбуржцы выдали неплохую победную серию. «Амкар», наоборот, играл хорошо в первой части сезона, а под конец - не очень. «Спартак» ожидаемо на первом месте. Красно-белые показывают очень хороший футбол и заслужили чемпионство. Признаться, я полагал, что «Зенит» будет сильнее, но питерцы демонстрируют недостаточно качественную игру. В составе сине-бело-голубых собраны лучшие футболисты России, и я ожидал от команды большего. Сейчас они играют не на чемпионском уровне, в отличие от «Спартака», - сказал Пеев.