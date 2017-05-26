Георги Пеев: «Спартак» заслужил чемпионство

Игорь Чугайнов: Уже говорил, что 3:0 со «Спартаком» может для «Арсенала» плохо закончиться

Бывший главный тренер «Торпедо» и «Сокола» Игорь Чугайнов прокомментировал победу «Енисея» над «Арсеналом» (2:1) в первом стыковом матче.