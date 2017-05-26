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Президент WBA: Бой Макгрегора и Мэйвезера возможен только как выставочный, мы в этом не участвуем

Источник:  WBAКомментарии

Президент WBA Джилберто Хесус Мендоса высказался о возможном бое между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Флойдом Мэйвезером.

«Думаю, этот бой возможен только как выставочный. Не думаю, что для бокса хорошо, если он будет официальным. Они оба великолепные спортсмены. Но Флойд уже завершил карьеру. А если он хочет вернуться, то есть много отличных боксеров, бой с которыми может обеспечить хорошее шоу.

Я знаю, что такой бой возможен. Но я хочу дать понять, что Всемирная боксерская ассоциация не будет участвовать в этом событии. Мы уважаем обоих спортсменов. По моему мнению, Мэйвезер добился большего, чем Макгрегор в UFC. Но бой между ними не должен быть более чем выставочным», – приводит слова Мендосы официальный сайт WBA.

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