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Дмитрий Кудряшов: Простой не сильно скажется на выступлении Чудинова

Источник:  Р-СпортКомментарии

Чемпион WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов высказался о бое между Федором Чудиновым и Джорджем Гроувзом из Великобритании.

В субботу Чудиновы и Гроувз проведут бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBA.

«Я буду болеть за Федора, но я не любитель делать прогнозы. Гроувз – очень серьезный соперник, тем более бой у него дома. Думаю, для Федора поединок будет непростой.

Да, мы знаем о факторе домашнего судейства, но англичане в этом плане адекватно действуют. Думаю, все будет нормально, держим кулаки за Федора. При этом за время без боев не думаю, что Федор сидел без дела, а он боксер высокого класса. И, полагаю, этот простой не сильно скажется на его выступлении», – приводит «Р-Спорт» слова Кудряшова.

Добавим, что Чудинов не выходил на ринг с февраля 2016 года.

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