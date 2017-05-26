Дэйли Блинд: Мы выиграли три трофея, но сезон разочаровал

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинд прокомментировал выступления команды в прошедшем сезоне.

«С первых секунд финала Лиги Европы у меня мурашки бежали по коже. Большая часть стадиона болела за «Аякс». Были и фанаты «МЮ», которые пытались перепеть голландских болельщиков. Этот финал был особенным для меня. Возможно в Амстердаме знают, что «Аякс» по-прежнему дорог мне, но думаю, понимают, насколько мне было важно выиграть этот трофей. Конечно, сезон получился разочаровывающим. Мы заняли лишь шестое место в чемпионате, это не та позиция, на которой мы хотим находиться. Но мы выиграли три трофея, кто бы мог подумать», - приводит слова Блинда De Telegraaf.

Напомним, Блинд является воспитанником «Аякса», провел за амстердамский клуб 92 матча и забил 3 гола.

«МЮ» по итогам сезона занял шестое место в чемпионате Англии, выиграл Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.