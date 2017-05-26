Россиянин Мурзаканов подписал контракт с UFC
Российский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Азамат Мурзаканов подписал контракт с UFC.
Дебют Мурзаканова в сильнейшей лиге мира состоится 26 июня на турнире UFC Fight Night 112.
Соперником российского спортсмена станет Йоахим Кристенсен, котиорый свой последний бой проиграл Гаджимураду Антигулову.
Напомним, что Мурзаканов за свою карьеру в ММА провел семь поединков и во всех одержал победы.
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