Пауло Дибала: «Реал» очень силен в атаке, мы - в обороне
Форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала поделился своим мнением о предстоящем матче против мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов.
«У команд будут равные шансы с первой же минуты игры. Мы играем не только против великой команды, но и просто против команды. Постараемся показать свою лучшую игру. И если «Реал» силён, то у нас очень надёжная защита. Нам осталось решить лишь одну задачу в сезоне», - рассказал Дибала AS.
Финал Лиги чемпионов «Ювентус» - «Реал» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе. Начало матча – 21:45 (мск).
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