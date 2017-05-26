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Пауло Дибала: «Реал» очень силен в атаке, мы - в обороне

Источник:  ASКомментарии

Форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала поделился своим мнением о предстоящем матче против мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов.

«У команд будут равные шансы с первой же минуты игры. Мы играем не только против великой команды, но и просто против команды. Постараемся показать свою лучшую игру. И если «Реал» силён, то у нас очень надёжная защита. Нам осталось решить лишь одну задачу в сезоне», - рассказал Дибала AS.

Финал Лиги чемпионов «Ювентус» - «Реал» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе. Начало матча – 21:45 (мск).

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