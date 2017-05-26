Андрей Червиченко: Будущее «Зенита» зависит от того, кому доверят управлять клубом
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением, в каком направлении дальше будет развиваться «Зенит».
Напомним, в минувшем чемпионате России питерцы заняли третье место и второй год подряд остались за бортом Лиги чемпионов.
- Думаю, все зависит от того, кому доверят управление командой, - считает Червиченко. - Если его доверят грамотным футбольным людям, которые понимают, как создавать клуб, как им управлять, что нужно сделать для того, чтобы он не только выигрывал чемпионат, но и ярко показывал себя на международной арене, - это одна ситуация. Если же будет небольшая реновация того, что есть, - получится немного видоизмененный «Зенит», но ничего особого.
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