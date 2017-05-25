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«МАТЧ ТВ» выступил с заявлением после скандала с интервью Орлова

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пресс-служба «Матч ТВ» распространила пресс-релиз в связи со скандалом вокруг интервью Геннадия Орлова.

«Уважаемые коллеги!

Любые личностные оценки деятельности субхолдинга «ГПМ Матч» оставляем без комментариев.

Мы не имеем возможности давать опровержения после каждого сказанного кем-либо слова. Если субхолдинг «ГПМ Матч» будет планировать какие-либо «масштабные» изменения, мы обязательно об этом сообщим заблаговременно - вы узнаете об этом первыми.

Геннадий Сергеевич Орлов отвечает в нашем сообщении на ваши многочисленные запросы о его сегодняшних «цитатах» следующее: «Я сегодня уже нескольким СМИ сообщил - ни про какое банкротство «Матч ТВ» ни в какой передаче я не говорил. Это провокация. Нагло смонтированная подтасовка звука.

Приношу извинения и руководству, и всем сотрудникам «Матча». Уверен, что за сфабрикованную подставу ответят те, кто это сделал»

​Как мы ранее и сообщали, никаких масштабных сокращений субхолдинг «ГПМ Матч» не планирует».

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