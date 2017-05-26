Бюджет минского «Динамо» составляет 20 миллионов долларов
Появивились данные о бюджете выступающего в КХЛ минского «Динамо».
- «Динамо» - проект недешевый. Бюджет клуба около 20 миллионов долларов. Большая часть этих денег из государственной казны. Но другие клубы лиги, с бюджетами поскромнее, показывают результаты более весомые. Тогда стоит уточнить: белорусский клуб в КХЛ – это популярное национальное развлечение, или все-таки спорт», - пишет издание «Страница хоккея Беларуси» со ссылкой на белорусское телевидение.
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