Бюджет минского «Динамо» составляет 20 миллионов долларов

Евгений Малкин: Да, КХЛ нужно сокращать. Но вы не ту команду убрали

Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге спросил у Евгения Малкина, что он думает об исключении новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ.