Алексис Санчес хочет зарабатывать в «Арсенале» 300 тысяч фунтов в неделю

Стали известны подробности переговоров между «Арсеналом» и форвардом команды Алексисом Санчесом.

На данный момент контракт игрока рассчитан до 2018 года, однако мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус» уже проявляют интерес к чилийцу.

«Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта и предлагает заработную плату 270 тысяч фунтов в неделю. Агент футболиста настаивает на сумме в 300 тысяч, как сообщает Daily Mail.

Санчес выступает за «канониров» с 2014 года. В минувшем сезоне чилиец сыграл в 50-ти матчах и забил 29 голов.