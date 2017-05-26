Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург3 : 2 ОТОттава
Футбол  Шахтер- : -Динамо Киев
Баскетбол  Бостон102 : 135Кливленд
Баскетбол  ЦСКА- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексис Санчес хочет зарабатывать в «Арсенале» 300 тысяч фунтов в неделю

Источник:  Daily MailКомментарии

Стали известны подробности переговоров между «Арсеналом» и форвардом команды Алексисом Санчесом.

На данный момент контракт игрока рассчитан до 2018 года, однако мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус» уже проявляют интерес к чилийцу.

«Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта и предлагает заработную плату 270 тысяч фунтов в неделю. Агент футболиста настаивает на сумме в 300 тысяч, как сообщает Daily Mail.

Санчес выступает за «канониров» с 2014 года. В минувшем сезоне чилиец сыграл в 50-ти матчах и забил 29 голов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ливерпуль» может побить трансферный рекорд клуба«Ливерпуль» твердо намерен приобрести полузащитника «Лейпцига» Наби Кейта, несмотря на заявления немецкого клуба о том, что игрок не продается, сообщает The Times.«Марсель» интересуется СонгомПолузащитник казанского «Рубина» Алекс Сонг попал в сферу интересов французкого «Марселя».«Урал» выставил на трансфер вратаря Заболотного«Урал» принял решение выставить на трансфер вратаря Николая Заболотного, сообщается на официальном сайте команды.Пабло Сабалета близок к переходу в «Вест Хэм»Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета уже ближайшим летом может стать игроком лондонского «Вест Хэма».«Манчестер Юнайтед» потратит 200 миллионов фунтов на четырех новых игроковВ летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» планирует подписать до четырех новичков на общую сумму 200 миллионов фунтов, сообщает The Times.Жулиано станет одноклубником Черышева? Таблица трансферов РФПЛЖулиано станет одноклубником Черышева? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Вильярреал» проявляет интерес к ЖулианоКак сообщает ФАН, бразильский полузащитник «Зенита» Жулиано может перебраться в чемпионат Испании.«Боруссия» согласна отпустить Обамеянга за 80 млн евроФорвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг принял решение покинуть немецкий клуб грядущим летом.«Интер» близок к приобретению Хамеса и ПепеХавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес, а также его партнер по клубу Пепе, продолжат карьеру в серии А. Об этом сообщает Sportitalia.«Монако» претендует на БатшуайиФорвард «Челси» Миши Батшуайи может вернуться в чемпионат Франции этим летом. Об этом сообщает таблоид The Sun.Андер Эррера: Гризманн – настоящий феномен, он может стать преемником РоналдуИгроки «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, а также Андер Эррера рассказали о своем отношении к форварду мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну.Златан Ибрагимович: Через несколько недель я вернусь на поле. В каком клубе? Посмотрим35-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, который продолжает восстанавливаться от травмы колена, рассказал о планах на будущее.«Наполи» предлагает контракт ЩесныИнтерес к голкиперу «Ромы» Войцеху Щесны проявляет «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.Гендиректор «Терека: Клуб не ведет переговоров с БеленовымВице-президент и генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров опроверг сообщения СМИ, что клуб ведет переговоры с голкипером «Уфы» Александром Беленовым.Уэйн Руни: С продолжением карьеры определюсь в ближайшее времяИгрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сказал, что имеет предложение от других клубов и примет решение о продолжении своей карьеры в течении ближайшего времени.Олег Иванов может покинуть «Терек»Как стало известно «Советскому спорту», полузащитник Олег Иванов не хочет продлевать контракт с «Тереком».Манджукич продлил контракт с «Ювентусом»Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Лацио» проявляет интерес к ДостуФорвард лиссабонского «Спортинга» Бас Дост привлек внимание «Лацио». Об этом сообщают португальские СМИ.«Фенербахче» получил отказ на предложение о трансферах Тайсона и Ярмоленко«Фенербахче» не удалось приобрести полузащитника киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко и хавбека донецкого «Шахтера» Тайсона. Об этом сообщают турецкие СМИ.Банега может стать частью сделки по трансферу Ди Марии в «Интер»Миланский «Интер» не оставляет попыток приобрести полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию. Об этом сообщает Tuttosport.
Футбол
Стивен Джеррард: Если бы Клопп пришел в «Ливерпуль» раньше, у меня было бы больше трофеев
Хоккей
СКА намерен предложить контракт Евгению Кузнецову
MMA
Россиянка Албу сразится с американкой Керран на турнире UFC 214
Футбол
Акинфеев не полетит сегодня в Австрию и задержится в Москве
все новости
Алексис Санчес
Алексис Санчесвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы