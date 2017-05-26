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Нобель Арустамян: «Рубин» – пока фаворит Бердыева

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал возможное возвращение Курбана Бердыева в «Рубин».

«Я думаю, еще прошлым летом Бердыев сделал для себя определенные выводы. Как известно, все шло к тому, что Бердыев возглавит «Спартак», имея предварительные договоренности с владельцем клуба. В то же время параллельно был у него вариант со сборной России и «Локомотивом». Сейчас тоже не только один «Рубин» планирует менять тренера. Недаром ходят разговоры о том, что «Локомотив» поменяет тренера, несмотря на успех Юрия Семина в Кубке России.

Но, мне кажется, Бердыев предпочтет принять решение сразу, в отличие от прошлого года. И «Рубин» – пока его фаворит. Немаловажно, что Казань – город для Бердыева не чужой, это может стать дополнительной мотивацией. Возвращение Бердыева в «Рубин» я оцениваю как очень вероятное», – цитирует Арустамяна официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

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