Тренер Чудинова: Гроувз – фаворит, но я на это не обращаю внимания
Тренер российского
боксера Федора Чудинова Алексей Галеев рассказал о подготовке к бою с Джорджем
Гроувзом из Великобритании.
«Конечно, год без боев – большой перерыв для любого спортсмена. Естественно, это не хорошо. Будем надеяться на Федора. Ведь он такой человек, который может преодолевать подобные моменты.
Пусть Гроувз будет фаворитом по котировкам букмекеров, я на это вообще не обращаю внимания», – приводит «Р-Спорт» слова Галеева.
Напомним, бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBA между Чудиновым и Гроузом пройдет 27 мая в Лондоне.
Добавим, что Чудинов не выходил на ринг с февраля 2016 года.
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