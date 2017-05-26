Тренер Чудинова: Гроувз – фаворит, но я на это не обращаю внимания

Тренер российского боксера Федора Чудинова Алексей Галеев рассказал о подготовке к бою с Джорджем Гроувзом из Великобритании.

«Конечно, год без боев – большой перерыв для любого спортсмена. Естественно, это не хорошо. Будем надеяться на Федора. Ведь он такой человек, который может преодолевать подобные моменты.

Пусть Гроувз будет фаворитом по котировкам букмекеров, я на это вообще не обращаю внимания», – приводит «Р-Спорт» слова Галеева.

Напомним, бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBA между Чудиновым и Гроузом пройдет 27 мая в Лондоне.

Добавим, что Чудинов не выходил на ринг с февраля 2016 года.