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Ги Буше: Ребята, если у вас есть два часа, я расскажу, что значат для меня игроки «Оттавы»

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Оттавы» Ги Буше после поражения команды в седьмом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ от «Питтсбурга» (2:3 2OT) рассказал о своем отношении к игрокам.

«Честно говоря, в начале сезона я не думал, что мы можем зайти так далеко, но игроки прогрессировали вместе с командой и становились лучше с каждым днем. Я бы отдал все, чтобы сделать что-то еще для своих парней. Не хотел бы выделять кого-то из игроков «Оттавы», это была настоящая команда, где каждый хоккеист в определенный момент мог сделать решающий вклад в достижение результата.

Конечно, Андерсон проделал невероятную работу, но без поддержки партнеров по команде мы не были бы там, где находимся. Сейчас нам очень тяжело, но я хочу поздравить «Питтбсург» с победой, они заслужили этот успех на сто процентов.

Ребята, если у вас есть два часа, тогда я с удовольствием расскажу о том, что значат для меня игроки «Оттавы». Это минимальное время, которое мне нужно, чтобы описать то, что я чувствую по отношению к каждому члену нашей хоккейной семьи. Есть многое, о чем вы знаете, но также есть вещи, о которых никто не догадывается за пределами раздевалки.

Парни отдали на льду все, что у них было, они отдали душу за эту игру, поэтому принять поражение невероятно тяжело. Я испытываю безграничное уважение к игрокам «Оттавы» за то, с каким настроем они выходили на каждый матч, это по-настоящему особенная команда», – приводит слова Буше официальный сайт НХЛ.

Напомним, победный гол в седьмом матче серии форвард «Питтсбурга» Крис Куниц забил на 86-й минуте игры.

Матч

Питтсбург - Оттава - 3:2 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы:

Куниц (Каллен, Шири), 29:55 (1:0). Стоун (Карлссон, Пажо), 30:15 (1:1). Шульц (Куниц, Кессел), 51:44 (2:1 - бол.). Дзингел (Террис, Карлссон), 54:41 (2:2). Куниц (Кросби, Шульц), 85:09 (3:2).

Место и дата

26 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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