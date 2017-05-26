Ги Буше: Ребята, если у вас есть два часа, я расскажу, что значат для меня игроки «Оттавы»

Главный тренер «Оттавы» Ги Буше после поражения команды в седьмом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ от «Питтсбурга» (2:3 2OT) рассказал о своем отношении к игрокам.

«Честно говоря, в начале сезона я не думал, что мы можем зайти так далеко, но игроки прогрессировали вместе с командой и становились лучше с каждым днем. Я бы отдал все, чтобы сделать что-то еще для своих парней. Не хотел бы выделять кого-то из игроков «Оттавы», это была настоящая команда, где каждый хоккеист в определенный момент мог сделать решающий вклад в достижение результата.

Конечно, Андерсон проделал невероятную работу, но без поддержки партнеров по команде мы не были бы там, где находимся. Сейчас нам очень тяжело, но я хочу поздравить «Питтбсург» с победой, они заслужили этот успех на сто процентов.

Ребята, если у вас есть два часа, тогда я с удовольствием расскажу о том, что значат для меня игроки «Оттавы». Это минимальное время, которое мне нужно, чтобы описать то, что я чувствую по отношению к каждому члену нашей хоккейной семьи. Есть многое, о чем вы знаете, но также есть вещи, о которых никто не догадывается за пределами раздевалки.

Парни отдали на льду все, что у них было, они отдали душу за эту игру, поэтому принять поражение невероятно тяжело. Я испытываю безграничное уважение к игрокам «Оттавы» за то, с каким настроем они выходили на каждый матч, это по-настоящему особенная команда», – приводит слова Буше официальный сайт НХЛ.

Напомним, победный гол в седьмом матче серии форвард «Питтсбурга» Крис Куниц забил на 86-й минуте игры.