Тренер Емельяненко: Федор находится в полном порядке
Тренер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко голландец Питер Тайссе рассказал о подготовке к бою с американцем Мэттом Митрионом.
«Вторая неделя сбора проходит отлично, в понедельник и вторник у нас были трехразовые тренировки. В среду мы тренировались два раза в день. Федор прибавляет и находится в полном порядке», - поведал Тайссе ТАСС.
Поединок состоится 24 июня в Нью-Йорке. Напомним, что бой должен был состояться еще 18 февраля на турнире Bellator 172, но был отменен по причине болезни Митриона.
Емельяненко за профессиональную карьеру провел 40 боев и выиграл в 36-ти.
Митрион принял участие в 16-ти схватках и праздновал победу в 10-ти.
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