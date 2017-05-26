Тренер Емельяненко: Федор находится в полном порядке

Тренер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко голландец Питер Тайссе рассказал о подготовке к бою с американцем Мэттом Митрионом.

«Вторая неделя сбора проходит отлично, в понедельник и вторник у нас были трехразовые тренировки. В среду мы тренировались два раза в день. Федор прибавляет и находится в полном порядке», - поведал Тайссе ТАСС.

Поединок состоится 24 июня в Нью-Йорке. Напомним, что бой должен был состояться еще 18 февраля на турнире Bellator 172, но был отменен по причине болезни Митриона.

Емельяненко за профессиональную карьеру провел 40 боев и выиграл в 36-ти.

Митрион принял участие в 16-ти схватках и праздновал победу в 10-ти.