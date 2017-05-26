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Елена Веснина: Макаровой придает уверенность, когда рядом позитивный человек

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

15-я ракетка мира Елена Веснина рассказала, в чем особенность игры в одиночном разряде и паре, в которой она выступает вместе с Екатериной Макаровой.

– Я всегда стараюсь вести игру сама, и в одиночных матчах, и в парных. Кате, например, нужна встряска и более позитивный человек рядом. Это придает ей уверенность. Когда мы начали с Катей играть в паре, у нее и в одиночном разряде улучшились результаты. Титул, даже парный, помогает раскрепоститься. У Кати бывают такие моменты, когда она начинает кукситься, копаться в себе. Ее надо вытаскивать из этого состояния и напоминать: «Мы сейчас на корте, не время расстраиваться – время играть в теннис».

– А где вы себе больше нравитесь – в паре или в одиночном разряде?
– Когда выхожу на корт одна, чувствую себя лучше. В это время я принадлежу только себе, я диктую условия и за результат тоже отвечаю только я. В этом вся прелесть тенниса.

Напомним, в прошлом году Веснина и Макарова выиграли в паре олимпийский турнир в Рио-де-Жанейро.

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