Мирча Луческу: После победы над «Спартаком» понял: все будет делаться с целью помочь красно-белым выиграть чемпионат

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе «Спартака» в чемпионате России.

– Думаю, в какой-то момент мы оказались единственной командой в Европе без поражений. Мы победили «Спартак» со счетом 4:2. Судья проглядел нарушение в центре поля при счете 3:2, а затем мы забили еще гол. После этого началась кампания, вызванная недовольством болельщиков и людей, близких к «Спартаку». Президент РФС выступил с заявлением, глава судейского комитета был заменен, арбитр матча дисквалифицирован.

Тогда я понял, что все будет делаться с одной целью – помочь «Спартаку» выиграть первое чемпионство после 15-летнего перерыва. В итоге в первом сезоне мы финишировали третьими. С первого дня моего приезда развернулась целая кампания со стороны московских журналистов. Они хотели, чтобы матчи Лиги чемпионов проходили в их городе, – приводит слова Луческу Gazeta Sportuliror.

Напомним, «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России. Команда Массимо Карреры оформила победу в РФПЛ за три тура до конца турнира.

«Зенит» занял третье место в таблице с отставанием в восемь очков от красно-белых.