Фрэнк Лэмпард: «Челси» - фаворит в матче с «Арсеналом»

Арсен Венгер: Даже если я покину «Арсенал» после матча с «Челси», все равно останусь в футболе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о состоянии своей команды в преддверии матча против «Челси» в финале Кубка Англии, а также ответил на вопрос о своем будущем.