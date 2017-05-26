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Фрэнк Лэмпард: «Челси» - фаворит в матче с «Арсеналом»

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Бывший футболист лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился своими ожиданиями от предстоящего финального матча Кубка Англии, в котором сыграют действующие чемпионы страны и лондонский «Арсенал».

«Челси» будет фаворитом матча в связи с тем, чего он добился в этом сезоне, но не думаю, что на это стоит всерьёз обращать внимание, поскольку всё может пойти по непредсказуемому сценарию. Все зависит от самого матча, игра может получиться очень напряжённой. Я не особо доволен своими финалами в плане игровых моментов, потому что отчаянно хочется победить и не проиграть эту встречу». Думаю, игра может получиться тяжёлой. «Челси» по делу является фаворитом на бумаге, но им придётся превзойти «Арсенал», у которого сильные игроки. Матчи с «Арсеналом» всегда получались сложными, но у нас был игрок, который предрешал результат - Дидье Дрогба», - приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

Напомним, финал Кубка Англии состоится 27 мая на стадионе «Уэмбли».

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