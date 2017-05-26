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Дочь Трампа приняла бывшего нападающего «Лацио» за святого

Источник:  Lenta.RuКомментарии

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка приняла фотопортет бывшего нападающего «Лацио»  сборной Италии Джорджо Кинальи за изображение святого, сообщает Lenta.ru».

Вместе с мужем Джаредом Кушнером Иванка посетила римский ресторан «Кафе святого Игнатия». В этом заведении ее заинтересовала одна из картин, на которой Киналья запечатлен с распростертыми руками и глазами, устремленными к небу. Дочь главы Белого дома спросила у владельца ресторана, «что это за святой». Хозяин заведения объяснил Иванке, чей перед ней портрет.

Киналья - один из самым популярных игроков в истории «Лацио», он защищал цвета клуба с 1969 по 1976 год.

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