Бобби Райан: Это был фантастический сезон, который я никогда не забуду

Форвард «Оттавы» Бобби Райан после поражения в финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (3-4) рассказал об атмосфере в команде.

«За десять лет карьеры я не испытывал ничего подобного. В команде была удивительная атмосфера, где каждый игрок представлял собой огромную ценность.

Мы все знаем, что НХЛ – это большой бизнес, поэтому вряд ли в следующем году у нас будет абсолютно такой же состав. Понимание этого разрывает мне сердце. Мы проведем еще два дня вместе, а потом все разъедутся на лето и неизвестно, что будет потом.

Тем не менее, это был фантастический сезон, который я никогда не забуду», – приводит слова Райана официальный сайт НХЛ.

Напомним, в четверг в седьмом матче серии с «Питтсбургом» «Оттава» пропустила решающий гол на шестой минуте второго овертайма (2:3).