Бобби Райан: Это был фантастический сезон, который я никогда не забуду
Форвард «Оттавы»
Бобби Райан после поражения в финальной серии плей-офф Восточной конференции
НХЛ с «Питтсбургом» (3-4) рассказал об атмосфере в команде.
«За десять лет карьеры я не испытывал ничего подобного. В команде была удивительная атмосфера, где каждый игрок представлял собой огромную ценность.
Мы все знаем, что НХЛ – это большой бизнес, поэтому вряд ли в следующем году у нас будет абсолютно такой же состав. Понимание этого разрывает мне сердце. Мы проведем еще два дня вместе, а потом все разъедутся на лето и неизвестно, что будет потом.
Тем не менее, это был фантастический сезон, который я никогда не забуду», – приводит слова Райана официальный сайт НХЛ.
Напомним, в четверг в седьмом матче серии с «Питтсбургом» «Оттава» пропустила решающий гол на шестой минуте второго овертайма (2:3).
Матч
Питтсбург - Оттава - 3:2 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Куниц (Каллен, Шири), 29:55 (1:0). Стоун (Карлссон, Пажо), 30:15 (1:1). Шульц (Куниц, Кессел), 51:44 (2:1 - бол.). Дзингел (Террис, Карлссон), 54:41 (2:2). Куниц (Кросби, Шульц), 85:09 (3:2).
Место и дата
26 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция