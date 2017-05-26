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Мэджик Джонсон: Брэндон Ингрэм - единственный неприкасаемый в «Лейкерс»

Источник:  ESPNКомментарии

Президент «Лос-Анжелес Лейкерс» Мэджик Джонсон заявил, что готов обменять любого игрока команды, кроме Брэндона Ингрэма.

«Единственный игрок «Лейкерс», которого мы не будем обменивать, - это Брэндон Ингрэм. Нас впечатляют его рост, габариты, мобильность и атлетизм. А ведь он пришёл в НБА в нынешнем сезоне почти ребёнком. Но потенциал Ингрэма очень высок, и он сможет стать выдающимся игроком», – приводит слова Джонсона ESPN.

«Лейкерс» в прошлом регулярном чемпионате НБА занял предпоследнее четырнадцатое место в Западной конференции.

Ингрэм в среднем за сезон набирал 9,4 очка, отдавал 2,1 передачу и совершал 4 подбора.

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