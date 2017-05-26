«Ливерпуль» может побить трансферный рекорд клуба

«Ливерпуль» твердо намерен приобрести полузащитника «Лейпцига» Наби Кейта, несмотря на заявления немецкого клуба о том, что игрок не продается, сообщает The Times.



Главный тренер «красных» Юрген Клопп составил список желаемых трансферов, в котором Кейта и защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк указаны в качестве приоритетных покупок.

Чтобы убедить «Лейпциг» расстаться с Кейта, «Ливерпулю» придется предложить вице-чемпионам Германии более 50 миллионов фунтов. В этом случае этот трансфер станет рекордным в истории клуба.

Добавим, что в нынешнем сезоне 22-летний Кейта, выступающий в центре полузащиты, провел 31 матч в бундеслиге, забил восемь голов и сделал семь голевых передач.

До этого он два сезона играл в Австрии за «Ред Булл».