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Тина Канделаки: Я сама большой фанат киберспорта, сама играла

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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки во время мастер-класса в Казанском университете рассказала об интересе телеканала к киберспорту.

«Киберспорту в стране быть. Он требует инновационного освещения, чтобы людям, которые не участвуют в нем, было интересно это смотреть. Но в то же время телевидению интересно все, что является трендом для большинства. Я сама большой фанат киберспорта, сама играла. Мы решили начать его развивать, но пока не определились с форматом, продолжаем работать и на этом не остановимся», — сказала Канделаки.

Напомним, что «Матч ТВ» уже показывал турниры по Dota 2, CS:GO и League of Legends.

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